Янукович нагородив кардіохірурга Ємця орденом "За заслуги"

За впровадження новітніх методів

Директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України, доктора медичних наук Іллю Ємця нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня. Відповідний указ Президента України оприлюднено на сайті глави держави. Відзнака присвоєна за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров`я, впровадження новітніх методів лікування, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Іншим указом Президента України орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено генерального директора Донецького обласного протипухлинного центру, академіка Національної академії медичних наук України Григорія Бондаря.

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