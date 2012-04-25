Янукович нагородив кардіохірурга Ємця орденом "За заслуги"
10:03, 25 квітня 2012Країна
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За впровадження новітніх методів
Директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України, доктора медичних наук Іллю Ємця нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня.
Відповідний указ Президента України оприлюднено на сайті глави держави.
Відзнака присвоєна за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров`я, впровадження новітніх методів лікування, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.
Іншим указом Президента України орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено генерального директора Донецького обласного протипухлинного центру, академіка Національної академії медичних наук України Григорія Бондаря.
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