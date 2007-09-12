Ситуація з розвитку первинної ланки медицини на Київщині поліпшилася

На Київщині за останні 2 роки спостерігається поліпшення ситуації з розвитку первинної ланки медичної допомоги.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила заступник начальника управління лікувально-профілактичної допомоги Київської облдержадміністрації Олена ШЕВЧЕНКО.

За її словами, за період з 2000 по 2005 рік на Київщині було відкрито всього 47 лікарських амбулаторій сімейної медицини та працював 51 сімейний лікар. Це давало змогу, наголосила О.ШЕВЧЕНКО, надати допомогу всього 5,9% населенню області. При цьому, зазначила вона, Київщина посідала тільки 22 місце за основними показниками впровадження сімейної медицини. О.ШЕВЧЕНКО підкреслила, що саме тому інтенсивне впровадження сімейної медицини стало одним з пріоритетних напрямків роботи як облдержадміністрації, так і місцевих адміністрацій. Вона зазначила, що проведена інтенсивна робота для реалізації комплексної Програми розвитку сімейної медицини в Київській області на 2005-2007 роки дала змогу значно покращити ситуацію. Зокрема, було відкрито 127 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і за 2 роки реорганізовано та оснащено відповідним обладнанням 73 заклади. О.ШЕВЧЕНКО також наголосила, що частка населення, якому первинна медична допомога надається за принципом сімейної медицини, тільки за минулий рік зросла в 3,5 раза. За її словами, це дало змогу Київщині за основними показниками вийти на 10 місце. “За 2 роки такий приріст про щось говорить”, - сказала вона.

В свою чергу головний спеціаліст МОЗ Лариса МАТЮХА зазначила, що для розвитку первинної медицини необхідно підвищувати рівень навчання медичних спеціалістів, покращити оснащення амбулаторій та знайти необхідну мотивацію. За її словами, останнім часом значно покращилася ситуація з оснащенням закладів первинної медицини в першу чергу за державні кошти. Л.МАТЮХА також наголосила, що потреба в зміні підходів до надання медичної допомоги мешканцям села обумовлена на сьогодні перш за все тим, що рівень життя на селі залишається набагато нижчим, ніж в місті.