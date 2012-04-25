Кабмін готує нову чорнобильську програму

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Кабмін готує нову програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив на початку сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

«Зараз уряд готує нову програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, де буде відображений увесь комплекс "чорнобильських" проблем… Ми налаштовані на ефективне вирішення проблем», - зокрема, сказав він.

При цьому, за словами М.Азарова, в цій програмі будуть обов’язково враховані і висновки Міністерства охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги чорнобильцям.

М.Азаров зазначив, що загалом фінансування чорнобильських програм поточного року збільшено на 2,2 мільярда гривень. «Ефект від цього чим далі, тим буде відчутніший», - пообіцяв він.

«Наш і тільки наш обов’язок – достойний соціальний захист тих, хто втратив здоров`я, ліквідовуючи аварію, тих хто постраждав через вибух на Чорнобильській АЕС», - сказав прем’єр.

При цьому він зауважив, що уряд суттєво підвищив пенсії ліквідаторам-інвалідам, зокрема, «підняв пенсії справжнім чорнобильцям».

М.Азаров нагадав про масштаби чорнобильської катастрофи в Україні: радіацією було забруднено 200 тис кв км території держави, більше 5 млн га сільгоспугідь.

«В Україні більше 2 мільйонів осіб, у тому числі майже півмільйона дітей, постраждали від наслідків катастрофи. І весь час наша країна долала наслідки цієї біди практично наодинці», - заявив голова уряду.