Справу Оксани Макар закрито

Головне слідче управління МВС України завершило розслідування кримінальної справи за обвинуваченням трьох молодиків у згвалтуванні та вбивстві з особливою жорстокістю Оксани Макар.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

«Ми закінчили розслідування кримінальної справи і з обвинувальним висновком передали її для прийняття рішення до Генеральної прокуратури», - сказав він.

В.Фаринник пояснив, що Генпрокуратура має вивчити обвинувальний висновок і в разі згоди з ним скерувати справу на судовий розгляд, а в разі незгоди може повернути її до МВС для вжиття у разі необхідності додаткових певних слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину намагалися її спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр. 29 березня дівчина померла.

Головне слідче управління МВС України за дорученням Генеральної прокуратури перекваліфікувало справу зі статті «замах на вбивство» на статтю «навмисне вбивство» Кримінального кодексу.