Чорнобильці-інваліди порівняно добре соціально забезпечені

Віце-прем`єр-міністр України Сергій Тігіпко вважає, що категорія чорнобильців-інвалідів в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре.

Як передає кореспондент УНІАН, С.Тігіпко відзначив, що в Україні десь 2 млн людей мають різні соціальні статуси, пов`язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, і їм надається більш як 100 видів соціальної підтримки.

«Безумовно, що основна турбота держави - про інвалідів Чорнобиля. І я хочу сказати, що нам вдалося істотно підвищити виплати інвалідам-ліквідаторам. Те, що у нас відбулося, мені здається, це заслуговує великої поваги. Мені здається, що зараз, якщо ми порівняємо з середніми по країні пенсіями, то чорнобильці зараз досить непогано забезпечені», - сказав С.Тігіпко.

Він відзначив, що на 1 квітня І група інвалідів-ліквідаторів одержує у середньому 5,474 тис грн пенсії, ІІ – 4,778 тис грн, ІІІ – 2,972 тис грн.