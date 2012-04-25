Онищенка закликають утриматися від заяв з приводу холери

Міська рада Маріуполя закликає головного санітарного лікаря Росії Геннадія Онищенка утриматися від «невмотивованих заяв» з приводу закриття кордонів через холеру.

Про це йдеться у зверненні, прийнятому вчора на сесії міської ради Маріуполя, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

Згідно з повідомленням, приводом для звернення депутатів до Г.Онищенка стала заява останнього щодо можливого закриття кордонів між Росією і Україною у разі повторного виявлення в Маріуполі вогнища холери.

У своєму зверненні Маріупольська міськрада інформує головного санлікаря Росії про те, як Маріуполь боровся з холерою в 2011 році, а також про проведення профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню захворювання на холеру та інші гострі кишкові інфекції поточного року, на які з коштів місцевого бюджету виділено 54,4 млн грн.

У зверненні, зокрема, йдеться про те, що комплекс заходів, які реалізуються на даний час, є безпрецедентними за своєю масштабністю, науковим підходом і фінансуванням, а ретельна і продумана профілактика дають підстави стверджувати: ризик повторної появи вогнища холери в Маріуполі на даний час зведено до мінімуму.

Депутати міськради закликали Г.Онищенка утриматися від «невмотивованих заяв» з приводу можливого закриття кордонів між двома державами і висловили готовність до співпраці.