Азаров доручив міністру охорони здоров’я провести перевірку чорнобильських лікарень

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру – міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій провести перевірку чорнобильських лікарень з тим, щоб компенсувати хворим витрати на лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем’єр дав Р.Богатирьовій на початку сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

«Доручаю міністру охорони здоров’я разом з Академією медичних наук зробити аналіз потреб і планів розвитку і Київського центру, і всіх чорнобильських лікарень. Організуйте ретельну перевірку і зробіть, Раїсо Василівно, принципові висновки. У нас підхід безумовний: там, де йдеться про людей, що віддали своє здоров`я під час ліквідації аварії - там держава повинна максимально використати усі можливості. І в першу чергу компенсувати людям витрати на лікування», - зокрема, сказав М.Азаров.

За його словами, найбільше ці люди потребують доступного і ефективного лікування, але не завжди отримують. «В Київському центрі радіаційної медицини, який я відвідав, я побачив багато проблем. Треба оновлювати обладнання. Дорогих ліків не вистачає. Пацієнтам зі скромним достатком пропонують їх купувати», - поділився враженнями прем’єр.

«Звичайно, таку неприйнятну ситуацію ми виправимо. Але це серйозний привід розібратися, хто несе відповідальність за те, що роками консервувався такий стан зубожіння провідної профільної лікарні», - наголосив М.Азаров.