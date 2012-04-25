Олександру Попову відключено від апарату штучного дихання, однак вона перебуває в комі, повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Миколаївського обласного управління охорони здоров`я Юрій Багрянцев.

«На сьогодні ніяких змін у стані О.Попової немає, - сказав Ю.Багрянцев. – Вчора її відключили від апарату штучного дихання, вона дихає самостійно, але, як і раніше, перебуває в комі. Сьогодні о 10-й годині ранку я розмовляв з виконуючим обов`язки головного лікаря лікарні Ломакіним, і він підтвердив мені це».

За словами Ю.Багрянцева, щоб подивитися динаміку стану, необхідно робити електроенцефалограми.

Раніше рідні О.Попової повідомили журналістам, що дівчина вийшла з коми.

«Мама Олександри у такому стані, що будь-яку зміну сприймає за покращення і вважає, що Саша виходить з коми. Шкода, що її припущення поки що не виправдовуються», – сказав Ю.Багрянцев.

Що стосується можливості лікування дівчини в Німеччині, Ю.Багрянцев сказав, що німецькі лікарі приїжджали до Миколаєва в приватному порядку і висловили припущення, що її можна було б відправити на лікування до Німеччини. Це не було вже ухваленим рішенням, як говорила мама Олександри Алла Гудзь.

«Перш ніж вирішувати, необхідно зробити обстеження, - сказав Ю.Багрянцев. – Поки що миколаївські лікарі справляються самі та роблять все можливе. Хоча ми б не відмовилися від поради фахівця, якби таку нам дали. Завжди корисно вислухати ще чиюсь точку зору».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 березня в Миколаєві О.Попову під час сварки по-звірячому побив 22-річний чоловік. У тяжкому стані дівчину доставили до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги.