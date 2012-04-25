На станції метро «Олімпійська» пасажир наклав на себе руки

Сьогодні, 25 квітня, о 12.38 «було призупинено рух на Куренівсько-Червоноармійській лінії столичного метрополітену для вилучення пасажира, який стрибнув на колію станції «Олімпійська» перед прибуваючим поїздом з метою самогубства».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП «Київський метрополітен», переданому УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, машиністом було застосовано екстрене гальмування, проте наїзду на пасажира уникнути не вдалося. Лікарі «швидкої» медичної допомоги, які приїхали на виклик, констатували смерть пасажира.

Рух потягів оперативно було організовано наступним чином: станція «Героїв Дніпра» – станція «Майдан Незалежності» - по обох коліях, станція «Майдан Незалежності» - «Либідська» по одній колії. Станція «Либідська» – станція «Виставковий центр» – по обох коліях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підземки, о 14.17 рух потягів метро на вказаній лінії відновлено.