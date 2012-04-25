За останню добу в Україні зареєстровано 87 випадків кору

За останню добу в Україні зареєстровано 87 випадків підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 20, Тернопільщині – 20, Івано-Франківщині – 18, Львівщині – 13, Волині – 3, Рівненщині – 1 випадок.

У Києві за останню добу не зареєстровано жодного випадку кору.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 25 квітня на адміністративних територіях України зареєстровано 8165 випадків захворювання на кір, з них 6403 випадки зареєстровано за січень - березень.