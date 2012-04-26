МОЗ підпише меморандум з українськими виробниками ліків

Сьогодні о 16.00 відбудеться підписання Меморандуму між Міністерством охорони здоров’я України в особі віце-прем’єр-міністра України – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової та провідними вітчизняними виробниками лікарських засобів, які підтримали ухвалену на засіданні уряду постанову «Про проведення пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, церемонія підписання відбудеться у Кабінеті міністрів України, зал засідань, 8 поверх, вхід через 6-й під’їзд

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