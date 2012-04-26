Експерт прогнозує зростання міграції українців до ЄС

У разі запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом можливий сплеск міграції українців до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомила під час «круглого столу» на тему «Виклики безвізового режиму з Україною та Молдовою очима експертів з ЄС» керівник проектів громадської організації «Європа без бар’єрів» Мар’яна Кузьо.

При цьому вона наголосила, що поїздки з туристичною метою можуть не здійснюватися в масовому порядку через відсутність коштів. Окрім того, за її словами, міграційний потенціал України вже вичерпано. «Навіть після можливого введення безвізового режиму в’їзд в шенгенську зону не буде вирішуватись автоматично. Українці і молдавани, перетинаючи зовнішні кордони країн членів ЄС, повинні будуть обгрунтувати мету та умови своєї поїздки, а також підтвердити намір покинути територію країни члена після закінчення терміну перебування», - сказала М.Кузьо.

Крім того, вона наголосила, що економічна вартість скасування віз для ЄС суттєва. Зокрема консульства втратять важливе джерело доходу, а візові центри та туристичні агенції втратять основне джерело доходу.

В той же час М.Кузьо наголосила, що безвізовий режим надає можливість позбутися нелегального статусу тим громадянам України та Молдови, які в даний момент нелегально перебувають в країнах членах шенгенської зони, яку вони бояться покинути через ризик бути затриманими під час прикордонного контролю.