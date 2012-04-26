Росспоживнагляд завершив перевірку «Дубномолоко»

Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», яке має намір поставляти сир на ринок Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомляє прес-служба партії «Єдина Росія» з посиланням на керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка.

«Сьогодні наші фахівці повертаються до Москви. Претензії колишні - порушення технології виробництва», - повідомив він.

«Дано рекомендації щодо усунення порушень. Що стосується відновлення поставок української продукції, то це буде зроблено відповідно до досягнутих домовленостей», - сказав Г.Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

Він підкреслив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.