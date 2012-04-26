Питання безпеки є основним у процесі роботи АЕС в Україні

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що питання безпеки є основним у процесі роботи атомних електростанцій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, яка проходить сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«Безпеку ми забезпечуємо, але проблеми визначені є, особливо пов`язані з подовженням термінів експлуатації атомних блоків», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна не має права ризикувати безпекою, не вирішуючи ці проблеми.

М.Азаров підкреслив, що всі ремонтні й регламентні роботи на об`єктах атомної енергетики необхідно проводити вчасно, навіть, якщо це призводитиме до скорочення обсягів генерації електроенергії.

«Треба зупинити блок на ремонт, значить, його треба зупинити. Треба витримувати всі регламентні процедури, навіть із втратою виробництва атомної енергії – треба йти на ці втрати. Ми переконалися на прикладі Чорнобиля, що у жодному випадку не можна ризикувати, оскільки втрати, пов`язані з ризиками, на порядок перевищують витрати й втрати, пов`язані з виконанням регламентних робіт», - сказав М.Азаров.

Він звернув увагу міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка і президента «Енергоатома» Юрія Недашковського на необхідність виконання всіх вимог МАГАТЕ.

«Всі вимоги МАГАТЕ повинні бути виконані. Всі необхідні регламентні роботи повинні бути в строк і якісно проведені. Якщо для цього треба ухвалити рішення, пов`язане з виведенням із експлуатації того або іншого блоку, уряд такі рішення підтримає. А завдання міністерства енергетики забезпечити баланс споживання електроенергії в країні», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні під час наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС прем`єр заявив, що в Україні в найближчі 10-20 років немає альтернативи використанню ядерної енергетики. При цьому М.Азаров зазначив, що в Україні атомна енергетика лише розвиватиметься.