Під час мітингу чорнобильців під ВР знепритомніла жінка

На мітингу чорнобильців під Верховною Радою знепритомніла учасниця акції.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час виступу першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова.

Учасники акції почали вигукувати прохання викликати швидку допомогу, на що О.Турчинов зі сцени у мікрофон закликав викликати «швидку» і надати лікаря з Верховної Ради. Проте ніякі лікарі на мітингу не з’явилися й учасникам акції довелося самим приводити жінку до тями. Лише після цього прибула машина швидкої допомоги.