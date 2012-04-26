Янукович допоможе дітям, які живуть на забруднених територіях

Президент України Віктор Янукович надаватиме власні кошти на допомогу дітям, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.

Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ на Чорнобильській АЕС.

«Я готовий зі своїх власних коштів допомагати дітям-чорнобильцям. Я буду це робити постійно», - сказав В.Янукович.