Рівень безпеки на АЕС України відповідає критеріям МАГАТЕ

Рівень безпеки на всіх атомних електростанціях України відповідає всім критеріям МАГАТЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу після наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, яка відбулася сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«Результати розгляду показали, що в принципі наша атомна галузь на доброму рівні безпеки. За всіма основними критеріями МАГАТЕ працездатність наших станцій відповідає всім необхідним вимогам», - заявив М.Азаров.

Він висловив подяку всім фахівцям, які працюють в атомній галузі, що забезпечують необхідний рівень безпеки в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.Азаров вважає, що питання безпеки є основним у процесі роботи атомних електростанцій в Україні. Про це він заявив сьогодні під час наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, що проходить сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«Безпеку ми забезпечуємо, але проблеми окремі є, особливо пов`язані з продовженням термінів експлуатації атомних блоків», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що Україна не має права ризикувати безпекою, не вирішуючи ці проблеми.

М.Азаров зазначив, що всі ремонтні та регламентні роботи на об`єктах атомної енергетики необхідно проводити вчасно, навіть, якщо це призводитиме до скорочення обсягів генерації електроенергії.

Він звернув увагу міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка і президента «Енергоатому» Юрія Недашковського на необхідність виконання всіх вимог МАГАТЕ.

«Всі вимоги МАГАТЕ мають бути виконані. Всі необхідні регламентні роботи мають бути в строк і якісно здійснені. Якщо для цього треба ухвалити рішення, пов`язане з виведенням з експлуатації того чи іншого блоку, уряд такі рішення підтримає. А завдання міністерства енергетики забезпечити баланс споживання електроенергії в країні», - сказав М.Азаров.