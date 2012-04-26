Основна причина розвитку раку щитовидки

Основною причиною виникнення раку щитоподібної залози є йододефіцит різного ступеня тяжкості, що характерний для всієї території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в Україні спостерігається зростання показників захворюваності щитоподібної залози, зокрема, онкологічних. Як підкреслили у відомстві, це є одним зі згубних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Лікарі пояснили, що в умовах йодного дефіциту тканина щитоподібної залози поглинає йод нерівномірно, у результаті чого можуть формуватися ділянки підвищеного накопичення радіоактивного йоду, які в подальшому стають осередками пухлинного процесу.

З метою запобігання йододефіцитних захворювань фахівці рекомендують обов’язкове споживання йодованої солі, особливо дітям (при приготуванні їжі у дошкільних навчальних закладах та школах). Жінкам дітородного віку з метою профілактики слід вживати лікарські препарати йодиду калію у фізіологічних дозах - 150-200 мкг на добу, вагітним та жінкам, які годують немовлят, варто підвищити нормативи споживання йодиду калію до 250 мкг/доб (відповідно до сучасних рекомендацій ВООЗ).

Медики наголошують, що дуже важливо контролювати рівень тиреоїдних гормонів жінкам, які планують вагітність або мають ранні терміни вагітності (4-6 тижнів).

Фахівці зазначають, що для своєчасного виявлення та профілактики хвороб щитоподібної залози потрібно раз на рік проводити УЗД щитоподібної залози за місцем проживання або у спеціалізованих ендокринологічних установах.

У разі виявлення відхилень від норми - дотримуватися консультацій ендокринолога з питань контролю рівня гормонів щитоподібної залози, у випадку виявлення вузлових утворень – негайно звернутися за допомогою до хірурга-ендокринолога.

Якщо захворювання виявлено, лікарі рекомендують оперативне лікування у спеціалізованих ендокринологічних закладах з обов’язковим використанням ЕПГД (експрес-патогістологічне дослідження).

Якщо навіть показання для оперативного лікування відсутні, хворий підлягає обов’язковому диспансерному нагляду у спеціалізованих ендокринологічних установах, наголошують у МОЗ.