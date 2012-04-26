Фонд Ахметова підтримав дітей з вадами зору

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» підтримав Всеукраїнський семінар з проблем навчання дітей з вадами зору за системою Брайля, що проходить у Львові з 24 по 27 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Розвиток України», фінансова та організаційна підтримка фондом здійснювалася у рамках програми «Адресна допомога».

Діти з вадами зору у контексті освіти – один із напрямків діяльності цієї програми, окрім допомоги важкохворим дітям і дорослим, допомоги «тут і зараз» у надзвичайних ситуаціях.

У фонді зазначили, що семінар проходить на базі начально-реабілітаційного центру для дітей із вадами зору «Левеня», за участі українських і міжнародних (Болгарія, Польща, Швеція) експертів. Вони, зокрема, обговорили питання нормативно-правового забезпечення права на освіту дітей з порушеннями розвитку, навчання сліпих письму та читанню шрифтом Брайля, поділилися досвідом у запровадженні українських та європейських практик.

У фонді також поінформували, що завтра - 27 квітня - у Львові відбудеться ряд заходів, присвячених підбиттю підсумків семінару з проблем навчання дітей з вадами зору: о 10.30 відбудеться прес-конференція з учасниками семінару (Львів, В.Великого, 87-А, НРЦ «Левеня»); о 12.00 до 16.00 відбудеться перший в Україні професійний майстер-клас із виготовлення «Дотикової книги» за системою Брайля для дошкільнят та учнів перших класів із глибокими вадами зору. Під керівництвом педагогів з Любліна (Польща) Агнешки Грабовецької та Беати Дідух 40 представників українських спеціальних навчальних закладів візьмуть участь у створенні дотикової книги. О 16.00 відбудеться підсумковий круглий стіл за участю провідних експертів, науковців та практиків, у сфері навчання сліпих дітей.

Всеукраїнський семінар з проблем навчання дітей з вадами зору проходить за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, Головного управління освіти і науки ОДА та фінансової підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».