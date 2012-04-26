В Україні - 2,3 млн осіб зі статусом чорнобильців

Нині в Україні проживають 2 млн. 300 тис. осіб, які мають статус чорнобильців, з них 500 тис. - діти. Про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Литвин сьогодні під час зустрічі з делегацією міжнародної організації «Грін Крос Інтернешнл» на чолі з її керівником Олександром Ліхоталем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, В.Литвин зауважив, що нинішня зустріч відбувається у день роковин Чорнобильської трагедії. «Світ фактично почав нове літочислення з 26 квітня 1986 року», - сказав він. Разом з тим, керівник парламенту зазначив, що про чорнобильську проблему «світ швидко забув», і зарубіжні партнери досі не виконали у повному обсязі свої зобов’язання.

За словами голови Верховної Ради, для мінімізації наслідків трагедії на ЧАЕС у державному бюджеті щорічно передбачаються мільярдні кошти, різні аспекти цієї проблеми регулюються більш ніж 1 тис. правових актів. Нині в Україні проживають 2 млн. 300 тис. осіб, які мають статус чорнобильців, з них 500 тис. - діти.

У цьому контексті В.Литвин висловив вдячність «Грін Крос Інтернешнл» за допомогу, що її надає організація по різних чорнобильських програмах.

О.Ліхоталь повідомив, що «Грін Крос Інтернешнл» здійснює свою діяльність в Україні більше 10 років. Під час нинішнього візиту делегація відвідала Чорнобиль, Славутич та інші населені пункти, які розташовані у зоні, що постраждала від аварії на ЧАЕС. Зазначивши, що українська влада докладає значних зусиль до мінімізації наслідків чорнобильської трагедії, О.Ліхоталь висловив сподівання, що діяльність очолюваної ним організації в Україні буде корисною.

В.Литвин наголосив на необхідності спільної роботи владних структур та неурядових організацій щодо вироблення адекватної відповіді на глобальні виклики, що постали перед людством. На його думку, зокрема. корисною є співпраця інститутів громадянського суспільства та неурядових організацій у напрямку розробки на законодавчому рівні «адекватних норм поведінки людей, народів і держав», створення умов для безпечного життя.

*** Міжнародний Зелений Хрест - неурядова, некомерційна екологічна організація, заснована Михайлом Горбачовим в 1993 році після конференції Earth Summit в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Штаб-квартира Міжнородного Зеленого Хреста знаходиться в Женеві, а філії представлені у 31 країні світу: Аргентині, Австралії, Австрії, Білорусі, Болгарії, Болівії, Бразилії, Буркіна-Фасо, Великобританії, Венгрії, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Кот д’Івуар, Нідерландах, Німеччині, Пакистані, Південній Кореї, Польщі, Росії, Румунії, Свазіленді, Сенегалі, США, Україні, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Діяльність Зеленого Хреста спрямована на запобігання та вирішення конфліктів, що виникли в результаті погіршення екологічної обстановки; надання допомоги людям, що постраждали від екологічних наслідків військових дій та конфліктів; розроблення юридичних та етичних норм, що в майбутньому стануть основною мотивацією для дій держави, бізнесу та суспільства з метою створення екологічно безпечного світу.



