«Індар» має достатні запаси інсуліну

Перебоїв із поставками інсулінів в цьому році не буде, повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління ПАТ «З виробництва інсулінів «Індар» Любов Вишневська.

За її словами, на сьогодні завод «Індар» має достатні запаси продукції на своїх складах.

«Завод, безумовно, виконає всі ті контрактні зобов`язання, які на сьогодні прийняті, із забезпечення українських пацієнтів інсулінами, - сказала Л.Вишневська - «Я думаю, що ніяких збоїв, і я в цьому впевнена, в поставках цього року у заводу не буде».

Також вона відзначила, що в планах підприємства збільшити свою частку на ринку України.

«Частка «Індару» на інсуліновому ринку України становить близько 40%, і ми плануємо, що цього року кількість поставленого інсуліну на український ринок буде приблизно на 50 млн. грн більше, ніж минулого року», - сказала Л.Вишневська.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виробляються в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена Кононенка поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня 2011 року Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ «Індар», які незаконно було передано офшорній компанії Storke Holdings Limited.

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ «Індар».

На початку березня 2012 року ДАК «Укрмедпром» стала власником 70,1% акцій заводу «Індар», 29,9% - перебувають у власності польського фармацевтичного концерну «Біотон С.А.».

*** В Україні зареєстровано більш як 1 мільйон хворих на цукровий діабет, із яких близько 180 тис. - інсулінозалежні, серед них - 8 тис. дітей.