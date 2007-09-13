Рівень шлункових захворювань на Кіровоградщині найвищий в Україні

Рівень захворювань на гастроентероколіти в Кіровоградській області на 20-30% вищий середнього по Україні. Саме такі сумні цифри називає головний санітарний лікар області Федір Чорний.

Окрім гастроентероколіту, шлункам мешканців області загрожують і інші харчові токсикоінфекції, найстрашнішим з яких є сальмонельоз. Федір Чорний зауважує, що більшість таких захворювань мають суто побутове походження.

Незважаючи на те, що спекотні дні лишилися позаду, ще деякий час слід уникати купівлі продуктів харчування у неперевірених місцях, наприклад на узбіччях доріг, стихійних ринках. Санітарні лікарі категорично не рекомендують купувати солодощі, рибу, вироби з м’яса, птиці та молока невідомого походження на стихійних ринках у продавців, що наврядчі мають право торгівлі харчовими продуктами та відповідні медицинські дозволи.

h.ua