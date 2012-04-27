Нейрохірург світового рівня пропонує допомогу Саші Поповій

Професор із Ганноверского інституту мозку, один із провідних нейрохірургів світу Маджида Самії, ознайомившись із першими результатами електроенцефалограми по-звірячому побитої Олександри Попової, висловив готовність надавати миколаївським медикам будь-яку консультативну підтримку в телефонному режимі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев.

Асистент професора, який володіє російською мовою, в телефонній розмові зазначив, що М.Самії готовий консультувати миколаївських лікарів не лише у випадку з О.Поповою, але й з усіх питань, де потрібна його професійна порада.

За словами Ю.Багрянцева, О.Попова, яку 9 березня в Миколаєві в ході сварки по-звірячому побив 22-річний чоловік, досі перебуває в стабільно важкому стані. Дівчина проходить лікування в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

«Її неврологічний статус залишається таким самим – вона в комі, - зазначив Ю.Багрянцев. – Навіть у такому стані дівчині проводять курс лікування – роблять уколи, лікують наявні важкі травми, перевертають, щоб уникнути пролежнів. Але перш за все, лікарі вживають заходи із виведення Саші з коми. Схеми лікування весь час корегуються. Постійно ведеться моніторинг стану пацієнтки. Мама Саші має доступ до палати у будь-який час і перебуває поряд із нею».

Як зазначив Ю.Багрянцев, для уточнення стану О.Попової професору М.Самії тепер необхідні дані подальших електроенцефалограм.