Президент України Віктор Ющенко візьме участь у Всеукраїнському форумі «Здорова нація»

Президент України Віктор Ющенко візьме участь у Всеукраїнському форумі «Здорова нація». Під час форуму планується обговорити питання: Стану та перспектив розвитку національної системи охорони здоров’я; Підвищення ефективності взаємодії влади, громадських організацій, ЗМІ у сфері формування здорової нації; Формування свідомого ставлення громадськості до необхідності збереження та поліпшення здоров’я населення (Національна опера України, вул. Володимирська, 50). Потрібна акредитація. Телефони: 255-63-18, 255-65-01.

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