Тимошенко проти трамадолу
10:49, 13 вересня 2007Країна
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Лідер БЮТ стверджує, що влада кришує наркотрафіки
Після приходу до влади нового уряду буде закрито практично всі шляхи транспортування наркотиків через Україну, заявила у середу ввечері у прямому ефірі білоцерківського телеканалу «Крокус-1» лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи поширення наркоманії в Україні, вона сказала, що «керівники силових відомств на самому високому рівні є дахом для влади, яка сьогодні займається наркоторгівлею».
Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення, що наркотичний препарат «Трамадол» вільно продається в аптеках.
Вона зазначила, що, усуваючи цю владу, «ми закриємо практично всі наркотрафіки, які ідуть через країну, вони відомі. Їх не усувають тому, що їх кришує влада і силові структури».
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