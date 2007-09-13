Приголомшливе дослідження провели в Україні

70 відсотків вітчизняних користувачів комп’ютерів мають порушення зору, характерні для мешканців пустель – з їхнім пекучим сонцем, сухим повітрям та буревіями. А у половини навколо диску очного нерву – пігментні плями, як у електрозварювальників. Такі приголомшливі результати досліджень харківських науковців.

"Синдром сухого ока" - такий діагноз практично у всіх вітчизняних комп’ютерників, які не відриваються від монітору весь робочий день. Слізна плівка, що оточує око та забезпечує контакт із зовнішнім середовищем, під впливом електромагнітних коливань висихає. У найтяжчих випадках це призводить до сліпоти.

Павло Бездітко, завідувач кафедрою очних хвороб Харківського державного медичного університету: "У синдромі сухого ока виділяється 4 стадії, якщо 1 і 2 можна компенсувати препаратами без наслідків, то 3, 4 стадії можуть закінчитися виразкою, перфорацією, сліпотою".

Тривогу лікарів поділяють далеко не всі комп’ютерники. Вони вважають, що монітори погіршують зір набагато менше, ніж телевізори, особливо останнє покоління екранів.

Юрій Васильєв, системний адміністратор: "Ті, хто з комп`ютером на ти, вони знають, що частота екрану можна підлаштувати, для когось комфортна частота 100 Гц, для когось 85. На мій погляд, тут кожен для себе вибирає".

Запобігти появи посухи в очах можна і медикаментами та вітамінами. Допомагають так звані штучні сльози та чорниця. Щоправда їсти її комп’ютерникам треба цілий рік.

ICTV