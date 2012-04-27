У Києві створять відділення для хворих із мультирезистентним ТБ

У Києві створять спеціалізоване відділення для лікування хворих із мультирезистентною, тобто складною, стійкою до декількох лікарських засобів, формою туберкульозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», про це йдеться в меморандумі про взаєморозуміння та співпрацю, який підписали фонд і Київська міська державна адміністрація.

Як зазначили у фонді Р.Ахметова, спільні зусилля сторін будуть спрямовані на боротьбу з поширенням відкритих форм туберкульозу і реалізацію завдань, які закладені в ініціативу «Здоровий киянин» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

За словами голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, меморандумом передбачено, що за підтримки фонду «Розвиток України» в Києві будуть запроваджені освітні програми для фахівців, придбана нова техніка для ведення електронного реєстру хворих, обладнання для лікарень і техніка для лабораторій.

«Протягом 2012 року на реалізацію цих заходів, згідно з Меморандумом, фонд планує витратити близько 12 млн грн. Ця співпраця стане прикладом координації зусиль між владою й благодійниками, і наше завдання - створити всі умови для подолання епідемії туберкульозу. Ми дуже вдячні фонду за допомогу", - заявив О.Попов.

У свою чергу, керівник програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Тетяна Білик зазначила, що, згідно з міжнародними стандартами, хворих із мультирезистентною формою туберкульозу необхідно лікувати в окремому від інших пацієнтів приміщенні, забезпечивши всі заходи інфекційного контролю.

«Це дозволить уникнути перехресного інфікування. До того ж лікування вперше виявленого туберкульозу коштує 315 грн за курс, курс лікування становить 6 місяців. А лікування стійкої до ліків форми туберкульозу коштує від 35 тис. до 132 тис. грн за курс, залежно від профілю стійкості. Термін лікування становить 20-36 місяців. Таким чином, створюючи спеціалізоване відділення для хворих зі стійкою до ліків формою туберкульозу, ми, по-перше, забезпечуємо захист від перехресного інфікування хворих звичайним туберкульозом, а по-друге, економимо значні кошти", - сказала Т.Білик.

У фонді також підкреслили, що в рамках підписаного меморандуму КМДА планує розробити й затвердити план оптимізації лабораторної мережі з діагностики туберкульозу в Києві, погоджувати необхідні ресурси й джерела фінансування для організації ремонтних робіт у лабораторіях, які проводитимуть дослідження з діагностики туберкульозу. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» планує оснастити ці лабораторії новим обладнанням на загальну суму 105 тис. 396 грн і організувати навчання лікарів-лаборантів роботі на ньому. Також «Розвиток України» частково забезпечить столицю препаратами другого ряду для лікування стійкого до ліків туберкульозу, за умови готовності лабораторій та створення окремого відділення для пацієнтів із такою формою туберкульозу.

Меморандумом передбачено придбання техніки для ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз, забезпечення установ охорони здоров`я міста Києва звітно-обліковими формами, навчання фахівців. У рамках першого етапу комп`ютерами й програмним забезпеченням буде забезпечено 300 робочих місць.

*** Всього в Києві понад дві тисячі хворих на активний туберкульоз, із них 604 киянина потребують лікування стійкої до лікарських засобів форми.