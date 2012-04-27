МОЗ і виробники ліків підписали Меморандум про співпрацю

Міністерство охорони здоров’я України і провідні вітчизняні виробники медичних препаратів підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, від імені міністерства документ підписала віце-прем’єр-міністр – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

Українські фармацевти засвідчили підтримку ініціатив уряду, спрямованих на підвищення рівня життя українських громадян до європейських стандартів. В цьому контексті вони підтримали ухвалену на минулому засіданні Кабінету міністрів постанову «Про проведення пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу».

Як засвідчено в документі, українські виробники лікарських засобів взяли на себе зобов’язання на період проведення пілотного проекту забезпечити виробництво якісних лікарських засобів в кількості, необхідній для потреб всіх хворих на гіпертонічну хворобу. Крім того, вони пообіцяли не підвищувати ціни на зазначені лікарські засоби та забезпечити на своїх підприємствах двомісячний запас медпрепаратів, на які розповсюджується реалізація пілотного проекту.

З свого боку, Міністерство охорони здоров’я зобов’язалося залучати представників вітчизняних фармацевтичних компаній та громадських професійних фармацевтичних об’єднань до участі в підготовці урядових рішень та нормативних актів МОЗ з питань регулювання ринку фармацевтичної продукції, забезпечувати своєчасну реєстрацію медпрепаратів, а також оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Меморандум підписали керівники Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, ТОВ Фармацевтична компанія «Здоров’я», ЗАТ «Фармацевтична компаній «Дарниця», Корпорації «Артеріум», ВАТ «Київський вітамінний завод», ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ВАТ «Фармак», ВАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».