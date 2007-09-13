Незаконний відпочинок іноземців в оздоровчому таборі припинено

Харківською міжрайонною прокуратурою внесено протест на дії керівництва державного комунального підприємства «Харківкомуночиствод» з вимогою припинити оздоровлення повнолітніх іноземних громадян і групи студентів з Донецької області в дитячому оздоровчому таборі «Ромашка» на Харківщині.

Як повідомила кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки начальника відділу захисту прав і свобод неповнолітніх прокуратури Харківської області Світлана ПОЛЯКОВА, порушення було виявлено у ході прокурорської перевірки додержання законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

Під час перевірки табору «Ромашка» було встановлено, що адміністрацією «Харківкомуночистводу» реалізовано 17 путівок на оздоровлення в цьому таборі повнолітнім іноземним громадянам та повнолітнім студентам з м. Горлівки.

Такі дії суперечать типовому положенню про дитячий оздоровчий заклад, затвердженому Держкомітетом України у справах сім’ї та молоді, та положенню про сам табір і грубо порушують право дітей на оздоровлення та відпочинок, зазначила С.ПОЛЯКОВА.

Протест прокуратури розглянуто і задоволено, оздоровлення цих громадян у «Ромашці» припинено, повідомила вона.