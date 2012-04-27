У центрі Дніпропетровська на трамвайній зупинці стався вибух
13:03, 27 квітня 2012Країна
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Постраждали 4 особи, яких госпіталізовано... Зупинка частково зруйнована, також вибито скло у вікнах трамваю, який стоїть на зупинці... Проводяться експертизи...
Сьогодні близько 12-ї години дня у центрі Дніпропетровська на зупинці трамвая № 1 «Вулиця Сєрова» стався вибух.
Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, за попередніми даними, в результаті вибуху постраждали 4 особи, яких госпіталізовано.
Рух трамвая № 1 зупинено, зупинка частково зруйнована, також вибито скло у вікнах трамваю, який стоїть на зупинці. Місце події оточено міліцією.
Проводяться експертизи. Поки коментарів правоохоронних органів немає.
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