На Півночі знизилася народжуваність хлопчиків

Вчені Програми аналізу та моніторингу арктичних регіонів (Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP) представили на конференції у Гренландії результати свого дослідження, які свідчать про те, що в північних селах Росії, Гренландії та Канади різко скоротилася кількість новонароджених хлопчиків.

Дані дослідження, організовані православною церквою, свідчать, що в багатьох північних селах хлопчиків народжується удвічі менше, ніж дівчат, що є серйозним відхиленням від норми. Але особливо сильний дисбаланс спостерігається в інуїтських племенах. І вчені вважають, що причиною малої частки хлопчиків у загальному числі немовлят є хімічні відходи виробництва.

Під час свого дослідження вчені брали аналізи крові в багатодітних матерів, які мешкають на Кольському, Таймирському та Чукотському півостровах, уздовж ріки Печори і на Командорських островах.

Виявилося, що матері, у яких у крові спостерігалася підвищена концентрація поліхлорованих дифенілів народжували в середньому одного хлопчика на двох дівчаток. Поліхлоровані дифеніли (ПХД) або біфеніли (БХД), раніше активно використовувалися як ізолятори та охолоджуючі рідини в електропристроях.

Фахівці зазначають, що ці речовини завдають великої шкоди навколишньому середовищу. А в північні регіони ПХД потрапляють за допомогою вітрів та течій. Потім ці речовини накопичуються у планктоні, а потім через харчовий ланцюг потрапляють до організму вищих тварин. І найбільший дисбаланс спостерігається в інуїтських племенах, які традиційно харчуються м’ясом цих тварин, відповідно, більше піддаються впливу ПХД.

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