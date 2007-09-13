У Британії знову ящур

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, ввечері 12 вересня Велика Британія повідомила Єврокомісії про зареєстровані захворювання у Сюрреє, що у 50 км на північ від місця, де захворювання на ящур було виявлено в серпні цього року.

Велика Британія також повідомила, що у господарстві, де виявлено захворювання, усіх тварин буде вибраковано, встановлено 3-кілометрову захисну зону і 10-кілометрову зону посиленого спостереження. У зонах запроваджено усі необхідні заходи та обмеження. Крім того, у Великій Британії введено заборону на перевезення жуйних тварин і свиней по всій території країни.

Постійний комітет Єврокомісії з питань продовольчого ланцюга та охорони здоров’я тварин вирішив присвоїти Великій Британії категорію зони підвищеного ризику і запровадити обмеження на вивезення з Великої Британії тварин, що можуть хворіти на ящур, та продуктів з них. Виняток стосуватиметься лише тих продуктів, які були виготовлені до запровадження обмежувальних заходів.

Обмеження на вивезення тварин і продуктів з них діятиме до 15 жовтня, після чого відбудеться перегляд цього рішення відповідно до ситуації у Великій Британії.