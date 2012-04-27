Вінниччина отримала 118,4 млн субвенцій на медичну реформу

Вінницька область, як один з пілотних регіонів, отримала 118,413 млн грн державних субвенцій на здійснення медичної реформи.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

Зокрема, для придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров`я м. Вінниці виділено 10 млн грн; на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 11,584 млн грн, на придбання медичного обладнання (мамографів, рентгенологічного обладнання та апаратів ультразвукової діагностики) - 6,829 млн грн, на підтримку реформування системи охорони здоров`я первинної мережі, придбання обладнання та медичного автотранспорту - 90,0 млн грн.

Управлінням охорони здоров`я та курортів облдержадміністрації визначена потреба у вищезазначених засобах медичного призначення, медикаментах та автотранспорті, сформована заявка, яка погоджена з МОЗ України.