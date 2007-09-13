Зарплата київських медиків зросла на 50%

Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА з 1 липня поточного року встановило усім працівникам підпорядкованих йому медичних закладів надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу.

Про це пише газета “Хрещатик” (№150 від 13 вересня) з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Встановлення надбавок відбулося на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17 липня 2007 р. №916 “Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров`я м. Києва, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення”.

Як зазначає видання, в середньому, за оперативними даними, зарплата зросла на 300 грн., зокрема, у лікарів - на 409 грн., у середнього медичного персоналу - на 306 грн., у молодших медичних сестер - на 260 грн. Враховуючи те, що за рахунок економії загального фонду заробітної плати виплачували премію усім працівникам галузі, середній заробіток по галузі дорівнює 1415 грн.

Довідка УНІАН. Розпорядження КМДА “Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров`я м.Києва, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення” видано враховуючи збільшення навантаження на медичний персонал закладів охорони здоров`я.

У документі зазначено, що Головне управління охорони здоров`я та медзабезпечення встановлювати надбавки лише керівникам закладів. У свою чергу, керівництву медзакладів рекомендується розробити і затвердити в установленому порядку конкретні розміри надбавок для своїх працівників, враховуючи їхні досягнення у праці, складність та напруженість у роботі, виконання особливо важливої роботи, граничний розмір яких не повинен перевищувати 50% посадового окладу медичному персоналу закладів охорони здоров`я.

Загалом для забезпечення виплат надбавок медпрацівникам лише цього року необхідні кошти в розмірі 128 млн. 159 тис.грн. Цю суму передбачалось виділити при внесення змін до бюджету Києва на 2007 рік.

13 липня Київрада прийняла рішення про встановлення 20-відсоткової надбавки до зарплат працівникам окремих галузей, зокрема, медичної.