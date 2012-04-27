Затримано перших підозрюваних у вибухах в Дніпропетровську

Затримано перших підозрюваних в організації вибухів у центрі Дніпропетровська.

Про це інформаційному агентству «МІСТ-ДНІПРО» повідомило джерело в ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

«Спрацьовано дуже професійно, у вибухівці багато металевої речовини» - зазначили в міліції.

Повідомляється також, що наразі рух по проспекту Карла Маркса перекрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, постраждали 27 людей.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).