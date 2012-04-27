Затримано перших підозрюваних у вибухах в Дніпропетровську
16:22, 27 квітня 2012Країна
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Постраждали 27 людей
Затримано перших підозрюваних в організації вибухів у центрі Дніпропетровська.
Про це інформаційному агентству «МІСТ-ДНІПРО» повідомило джерело в ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
«Спрацьовано дуже професійно, у вибухівці багато металевої речовини» - зазначили в міліції.
Повідомляється також, що наразі рух по проспекту Карла Маркса перекрито.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, постраждали 27 людей.
За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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