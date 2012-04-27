Мета терактів - залякати й деморалізувати українців

У Держдумі Росії вважають, що метою терактів у Дніпропетровську є залякування й деморалізація українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це заявила голова комітету Держдуми РФ із безпеки та протидії корупції Ірина Ярова

«Йдеться про добре сплановану акцію. Її мета – привести суспільство в стан страху й паніки, деморалізувати його», - сказала І.Ярова.

За її словами, кількість вибухів, їх черговість і місця здійснення свідчать про серйозну підготовку до цих терактів.

«Як завжди тероризм завдав удару несподівано. Для терористів не має значення цінність людського життя. Підлість і жорстокість тероризму полягає в тому, що він завжди б`є з розмаху по простих мирних громадянах, які не мають відношення ні до політики, ні до питань безпеки», - зазначила вона.

І.Ярова висловила співчуття всім українцям.

«Україна дуже близька нам країна, наші країни пов`язують кровні, братні узи. І теракти в Україні для всіх громадян Росії – це особливий біль, особливі переживання», - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, постраждали 27 осіб.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).