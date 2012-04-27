Про запровадження надзвичайного стану в Україні не йдеться

Перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський заявляє, що про запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з подіями у Дніпропетровську не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав В.Рокитський, виступаючи з трибуни ВР.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, В.Рокитський зазначив: «Я думаю, що введення надзвичайного стану ніхто не розглядає».

Перший заступник голови СБУ поінформував, що до Дніпропетровська «направлено групу досвідчених співробітників на чолі з керівником Антитерористичного центру».

Слід зазначити, що коли виникло питання, звідки виступати В.Рокитському, оскільки трибуна ВР була заблокована, народний депутат Арсеній Яценюк, який стояв за трибуною, запропонував йому місце на трибуні. На що перший заступник голови ВР Адам Мартинюк, який веде засідання, сказав: «Арсеній Петрович, коли ви керували ВР ваш час закінчився, поки що є інші, ви вже накерували свого часу».

Однак В.Рокитський все ж таки виступав з трибуни парламенту.