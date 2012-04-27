На святкові дні на залізниці впровадять заходи безпеки

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) запровадила додаткові заходи безпеки у вихідні і святкові дні у зв`язку з терористичними актами в Дніпропетровську.

Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, керівникам служби воєнізованої охорони, загонам воєнізованої охорони, працівникам транспортної міліції МВС дано доручення організувати запровадження додаткових заходів безпеки, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в зоні скупчення великої кількості людей у вокзальних комплексах і на привокзальних площах.

Для забезпечення громадського порядку організовано додаткові оперативні групи для супроводу електропоїздів приміського сполучення.

Територія вокзалу, привокзальна площа, камери схову, зали очікування, приміщення квиткових кас, переходи перебувають під цілодобовим відеоспостереженням.

Проводяться позапланові перевірки території вокзалів і підсобних приміщень для виявлення предметів, які можуть містити вибуховий пристрій.

З працівниками залізниці проведено позапланові інструктажі щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Керівництво ПЗЗ сподівається, що пасажири з розумінням поставляться до можливих незручностей у зв`язку із запровадженням додаткових заходів безпеки», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, в результаті яких постраждало 29 людей, 26 з них госпіталізовано.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).