Президент відвідав Інститут хірургії та трансплантології

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що медицина має бути першим національним пріоритетом в нашій державі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Олександра Шалімова.

Глава держави наголосив, що медицина має бути «національним пріоритетом №1» на всіх щаблях, починаючи безпосередньо від медичних закладів і закінчуючи усіма рівнями влади. Навколо цього питання, на його переконання, мають бути сконсолідовані зусилля суспільства.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україні потрібна активна національна політика у медичній сфері – ця галузь насамперед потребує глибокого реформування.

Говорячи про фінансування галузі, В.ЮЩЕНКО відзначив його щорічне збільшення протягом останніх трьох років на 28-32%. Водночас, констатував Президент, нині в Україні «сформовано затратну медицину, яка утримує квадратні метри, але не забезпечує ефективне лікування». Саме в цьому контексті глава держави наголосив на важливості глибоких структурних змін у галузі. «Системі потрібні зміни – під них можна виділяти ще більше коштів», – сказав він.

«Ми говоримо, як зробити реформу, де б висока медицина, яку ви представляєте, отримала потенціал для свого подальшого розвитку, закріпила свою самобутність, отримала більшу довіру держави, в тому числі, відносно формування медичної політики і фінансового забезпечення. З іншого боку, ми говоримо про те, як зробити набагато ефективнішою первинну медицину», – відзначив Президент.

Говорячи про нагальні виклики, що стоять перед галуззю, В.ЮЩЕНКО відзначив роботу, що триває над розробкою чотирьох національних програм боротьби з серцево-судинними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ-СНІДом, онкохворобами. Глава держави додав, що готовий всіляко підтримувати зусилля медиків у боротьбі з цими ключовими для суспільства проблемами.

Торкаючись питання необхідності підвищення статусу лікаря, Президент України нагадав, що у своїх соціальних ініціативах він пропонує з 2008 року підвищити мінімальну заробітну плату до рівня 500-560 грн. для працівників бюджетної сфери та запровадити у повному обсязі Єдину тарифну сітку. Ці два кроки, підкреслив він, дозволять збільшити зарплату бюджетникам, у тому числі, й лікарям, приблизно на 37%. Президент також відзначив важливість запровадження спеціальної державної підтримки з метою стимулювання роботи сільських лікарів.

Глава держави високо оцінив професіоналізм медиків, що працюють в інституті ім.О.Шалімова, та особливо відзначив роль цих лікарів у боротьбі із серцево-судинними захворюваннями. «Я знаходжуся в закладі, який в цій темі є флагманом», – сказав він. На переконання В.ЮЩЕНКА, діяльність закладу цілком відповідає статусу національного інституту, який нещодавно йому присвоєний.

Президент вручив директорові інституту хірургії та трансплантології Юрію ПОЛЯЧЕНКУ указ про надання закладу статусу національного. Також В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до бюста видатного хірурга Олександра Шалімова у приміщенні інституту.

Як повідомляв УНІАН, Указ про надання Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Академії медичних наук України статусу національного глава держави підписав 12 липня 2007 року.