Ющенко: треба менше пити...
Президент закликає вести здоровий спосіб життя
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців вести здоровий спосіб життя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на всеукраїнському форумі «Наша мета – здорова людина, здорова нація», що проходить у Києві.
Президент підкреслив, що населення України скорочується, і якщо у 1993 році в Україні проживало 52,2 млн. осіб, то на сьогодні - 46,6 млн.
За словами В.ЮЩЕНКА, за цей час Україна втратила населення більше, ніж за роки Великої Вітчизняної війни, і якщо така тенденція збережеться, то у 2010 році в Україні залишиться лише 35 млн. осіб.
Президент заявив, що дуже багато залежить не лише від медицини, але і від способу життя, який веде людина. «Треба менше пити, треба менше палити», - закликав він.
Він зауважив, що сьогодні, за статистикою, 70% української молоді віком від 12 до 20 років вживають алкоголь і палять.
Президент наголосив на необхідності боротьби з рекламою алкоголю і тютюнових виробів на телебаченні, а також забезпечення на законодавчому рівні того, щоб компанії, які виробляють алкоголь і тютюн, фінансували програми по боротьбі з раком тощо.
Також, за його словами, спостерігається проблема з фізичним вихованням. В.ЮЩЕНКО закликав місцеву владу популіризувати спорт і будувати спортивні майданчики.
Серед інших ініціатив Президента - сприяння раціональному харчуванню населення України, широке впровадження соціальної реклами про здоровий спосіб життя.