11-річну дівчинку незаконно вивезли з України до Бельгії

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за фактом незаконного вивезення 11-річної дівчинки до Королівства Бельгія.

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, у 2010 році батько дівчинки за підробленими документами вивіз дитину з України. Оскільки дитина разом із батьком перебуває за кордоном, що ускладнює проведення ряду слідчих дій, правоохоронним органам Бельгії направлено клопотання про надання правової допомоги у цій кримінальній справі, порушеній за ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів).

У свою чергу, прокуратурою області, з метою повернення дитини матері, вживаються ряд заходи по активізації досудового слідства та прийняття законного рішення.