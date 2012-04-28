СБУ порушила кримінальну справу за статею «теракт»

Слідчими СБУ розслідується кримінальна справа, порушена прокуратурою Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу за фактами вибухів, що сталися у Дніпропетровську 27 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, відкрито гарячу телефонну лінію УСБУ.

«Громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо обставин вибухів та осіб, причетних до скоєння злочину, просимо повідомити УСБУ за телефонами: 056-744-85-19, 056-791-93-78, органи міліції за телефоном 102, або в інший зручний спосіб. Конфіденційність гарантовано», - наголошується у повідомленні.