Богатирьова відвідала у лікарнях постраждалих від вибухів

Віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова відвідала у дніпропетровських лікарнях постраждалих внаслідок вчорашніх вибухів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, на виконання доручення Президента України вжити вичерпних заходів щодо необхідної медичної допомоги постраждалим Р.Богатирьова перебуває сьогодні у Дніпропетровській області.

Про результати надання медичної допомоги потерпілим, організацію роботи бригад швидкої допомоги міністру доповіла начальник Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Гінзбург.

Р.Богатирьова відвідала Дніпропетровську обласну дитячу лікарню та обласну лікарню ім. Мечникова, де зустрілася з медичним персоналом закладів та поспілкувалася з постраждалими від вибухів, які перебувають там на лікуванні.

На сьогодні в лікарнях Дніпропетровська перебуває 22 особи, які постраждали внаслідок вибухів в обласному центрі, дев’ять з них – підлітки, троє – у важкому стані.

«Потерпілим надається кваліфікована медична допомога в повному обсязі, психологічна підтримка. Вони та їхні сім’ї забезпечені всіма необхідними лікарськими засобами», - запевняють у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.