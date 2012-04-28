Президент відвідав у Дніпропетровську дітей, що потерпіли від вибухів

Президент України Віктор Янукович відвідав Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню і поспілкувався з дітьми, які постраждали внаслідок вибухів у місті 27 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головний лікар закладу Олександр Хитрик поінформував В.Януковича про стан здоров’я дітей. За словами медика, стан пацієнтів є стабільним, вони забезпечені всією необхідною допомогою, ліками тощо.

У розмові з дітьми В.Янукович сказав, що розслідуванням вчорашніх вибухів займаються кращі фахівці країни. Президент запевнив, що компетентні органи докладуть усіх зусиль, щоб якнайшвидше розібратися в ситуації та знайти винних.

«Не допустити подібного в перспективі - це наше головне завдання сьогодні», - підкреслив він, додавши, що для слідства також важливо з`ясувати причини скоєння цих злочинів, адже, можливо, йдеться про спробу дестабілізувати ситуацію у країні.

Президент побажав дітям якнайшвидшого одужання. Він також подарував дітям фрукти і солодощі.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.