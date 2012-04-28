Янукович відвідує постраждалих від вибухів

Президент України Віктор Янукович у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова відвідує громадян, які постраждали від учорашніх вибухів.

Про це УНІАН повідомили у приймальні лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, у лікарнях залишались 22 особи (4 - у важкому стані, 7 - у стані середньої важкості, 11- у легкому стані).

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.