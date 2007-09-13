Могилевська повернулася з Франції, де лікувала руку і нерви (фото)

Потрапивши в автомобільну аварію, Наталія Могилевська серйозно пошкодила праву руку.

Заліковувати фізичні і моральні травми співачка полетіла до Франції. Вимушений відпочинок обійшовся їй в копієчку: довелося відмінити частину запланованих концертів. Щоб не підводити глядачів, менеджмент співачки попросив її колег замінити Могилевську на сцені. Однією з перших відгукнулася Таїсія Повалій, на ще одному концерті виступила Олена Вінницька.

Через аварію Наталія Могилевська не зможе зніматися в серіалі «Цей танець», участь співачки в проекті «Танці із зірками-3» теж під великим питанням. А ще довелося відмінити запланований на осінь концертний тур по Україні спільно з Владом Ямою і балетом Freedom.

Учора увечері Могилевська нарешті повернулася додому. У аеропорту її з квітами зустрів Влад Яма.

- Відчуваю себе складно, - призналася Наталія . - Курс лікування пройшла, але психологічно все ще важко. Через чотири місяці потрібно буде робити ще одну операцію. А сьогодні мені повинні зняти шви.

Зіткнувшись з муніципальним медичним обслуговуванням, Могилевська вирішила купити Києву машину швидкої допомоги з необхідними медикаментами.

- Коли я потрапила в аварію, першою до місця ДТП приїхала міська «швидка», - говорить співачка. - Я була просто в шоці: у медиків не було навіть бинта, і вони переді мною постійно вибачалися. Тепер я думаю влаштувати аукціон своїх концертних строїв або проведу кілька концертів в Києві, а на ці гроші куплю машину з необхідними медикаментами і постійно стежитиму за тим, щоб там були ліки.

Комсомольская правда в Украине