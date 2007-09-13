У Києві відкрилося відділення реабілітації дітей

У Солом’янському районі Києва відкрилося відділення соціально-медичної реабілітації дітей віком від 1 до 5 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні відбулося офіційне відкриття цього відділення при територіальному центрі соціального обслуговування населення Солом’янського району, де дітей з такими захворюваннями налічується 93.

У центрі реабілітації допомогу надаватимуть дітям з церебральним паралічем, розумово відсталим малюкам, з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки. Дітям надаватимуть не лише медичні послуги, а й вчитимуть найважливішим навичкам соціального спілкування.

За словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, на ремонт приміщень під центр реабіліції було виділено 500 тис. грн. і ще 100 тис.грн. – на придбання обладнання. У відділенні діють тренажерний зал, масажний кабінет, кабінет ароматерапії, зал водолікування.

Вона також зазначила, що столична влада сприятиме відкриттю таких медичних закладів у кожному районі міста.