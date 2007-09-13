Прес-конференція Української Діабетичної Федерації на тему: ”Права дитини з особливими потребами”. Ніколи до цього часу в Міжнародному таборі ”Артек” не відпочивали діти хворі на цукровий діабет. Фестиваль «Україна Артек-2007» довів можливість такого відпочинку без негативних наслідків. Учасники: В. Очеретенко - голова Ради Української Діабетичної Федерації; Б. Бенюк – президент Української Діабетичної Федерації, народний артист України; Н.Зелинська – головний дитячий ендокринолог МОЗ України; І.Власенко - директор фестивалю «Україна-Артек 2007» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 4310250, Е-МАІL ov@ov.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.