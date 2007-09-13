Прес-конференція з трансляцією на радіо "Ера-ФМ" на тему: "Про стан медицини в Київській області". Учасники: депутат Верховної Ради України Валерія Матюха, депутати Київської облради Володимир Федосєєв і Вадим Литвин ( “Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

12-30 - Відбудуться урочистості, присвячені приїзду лідерів учнівського самоврядування Києва з Міжнародного дитячого центру «Артек» (платформа першої колії Центрального залізничного вокзалу, Привокзальна площа, 1).