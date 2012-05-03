Хмельниччина: п’ятеро людей отруїлися грибами

З них двоє дітей

В смт. Нова Ушиця Хмельницької області з діагнозом «отруєння грибами» госпіталізовано п’ятеро осіб, у тому числі 2 дітей. Як повідомляє прес-служба МНС України, до Новоушицької райлікарні госпіталізовано п’ятеро жителів с. Рудківці Новоушицького району із попереднім діагнозом «гостре харчове отруєння грибами». Хворі перебувають у стані середньої важкості.



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